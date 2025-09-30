إعلان

ضبط شخص هدد سائق "دليفري" بسلاح ناري في الإسماعيلية

كتب : مصراوي

06:15 م 30/09/2025

ضبط متهم-أرشيفية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:


تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يلوّح بسلاح ناري في وجه سائق خدمات توصيل "دليفري"، وذلك بعد أن تقدم الأخير ببلاغ رسمي مدعومًا بالفيديو الذي وثّق لحظة التهديد.


كشفت التحقيقات أن المتهم ترجّل من سيارته الخاصة وبحوزته السلاح، فيما حاول مواطنون منعه من توجيه السلاح نحو السائق. وفور انتشار المقطع، تحركت مباحث قسم أول الإسماعيلية لتحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة.


وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة كاملة والاستماع إلى أقوال الطرفين، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.




