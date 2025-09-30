إعلان

مهلة جديدة لأصحاب المحال غير المرخصة في بورسعيد

كتب : مصراوي

04:32 م 30/09/2025

صدق السيد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على مد المهلة لأصحاب المحال غير المرخصة لمدة أسبوع إضافي، حتى يتسنى لهم التقدم إلى المركز الموحد للتراخيص بحي المناخ واستصدار رخصة مزاولة النشاط.

وكانت محافظة بورسعيد، أعطت مهلة لأصحاب المحال لاستخراج تراخيص مزاولة النشاط لمدة 15 يوم منذ 14سبتمبر حتى 30 سبتمبر الجاري، حيث لن يُسمح بمزاولة أي نشاط تجاري دون ترخيص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بإغلاق أي منشأة مخالفة فور انتهاء المهلة المحددة

وأهاب المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة بمحافظة بورسعيد بأصحاب المحال سرعة التوجه إلى المركز لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، حرصًا على الصالح العام وذلك طبقًا لقانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

