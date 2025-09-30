انسداد معوي وطعنة قديمة.. استئصال ورم 7 كيلو من بطن مريض بالفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

نجح فريق من جراحي مستشفى الفيوم العام، من إنقاذ حياة مريض، بعد استئصال ورم كبير بمنطقة القولون الصاعد.

كان المريض عامر ع أ – 54 عاما – مقيم بمدينة الفيوم، دخل قسم الطوارئ بالمستشفى على خلفية معاناته من انسداد معوى وعدم القدرة على الأخراج بشكل طبيعى .

وقالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن جرى عمل التحاليل والإشاعات والحصول على عينة من قولون المريض وتحليلها للتأكد من طبيعة الورم الذى كان يعانى منه المريض، حيث جرى تشكيل فريق من الجراحين يقوده الدكتور أحمد رمضان قريش وكيل مستشفى الفيوم العام، وأخصائي الجراحة العامة وضم كل من الأطباء حمادة موسي البريدين "مساعد اخصائي الجراحة" وأحمد شعبان، صالح عادل صالح، نائبا بقسم الجراحة العامة، والدكتور محمد البلتاجي اخصائي أخصائي التخدير بالمستشفى، فضلا عن طاقم التمريض.

وقال الدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام، إن المريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني من إمساك مزمن وانسداد معوي متكرر بعد عمليتي استئصال زائدة دودية وعملية استكشاف قديمة بالبطن نتيجة طعنة بسلاح أبيض وكانت حالته غير مستقرة، حيث حجز المريض داخل قسم الجراحة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة ومنحه الأدوية اللازمة وتجهيز المريض لدخول غرفة العمليات بعد اكتمال الفحوصات وتهيئة المريض لعمل جراحة عاجلة بالبطن.

وأضاف أنه تم إجراء عملية استكشاف بمنطقة البطن عن طريق شق وسطي وتبين وجود ورم كبير بالقولون الصاعد وجزء من القولون المستعرض، حيث تم فك الالتصاقات وفصل الورم عن الاثني عشر والمرارة والقناة المرارية وجدار البطن وعمل فتحة تحويل مجرى البراز، موضحا أن حجم الورم يزن 7 كيلو جرامات وأن وقت العملية استغرقت ثلاث ساعات.