السيطرة على حريق شركة طنطا للزيوت ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم داخل شركة طنطا للزيوت بمدينة بنها، نتيجة اشتعال النيران في محول كهربائي داخل غرفة مكونة من طابقين، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكان اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية باندلاع الحريق، حيث انتقلت قوات الإطفاء مدعومة بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي أجزاء الشركة.

وأكدت المعاينة أن الحريق تسبب في تصاعد أدخنة كثيفة بالمكان، فيما لم يسفر عن إصابات بين العاملين.

من جانبها، شددت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب اندلاع الحريق ومراجعة سلامة المنشأة بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.