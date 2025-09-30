مدير تعليم جنوب سيناء: مصلحة الطلاب أولوية كل معلم

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، زيارة لمدرسة المروة المتميزة للغات التابعة لإدارة الطور التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية، يرافقه عصام رجب، مدير التعليم العام بالمديرية، وكان في استقبال جمال عبد الناصر، مدير المدرسة.

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح، وفقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم، كما كرّم الطالب أحمد طارق، لحصوله على المركز السابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة "الاستخدام الآمن للإنترنت"، والطالب عمار أحمد عبد العزيز، لحصوله على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة "المبدع الصغير"، وسحر الشحات، معلمة الكمبيوتر بالمدرسة والمشرفة على المسابقات.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين الوزارية الخاصة بسير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن مصلحة الطلاب لابد أن تكون أولوية كل معلم من خلال مراعاة حقوقهم بشكل عام.

وأشاد وكيل الوزارة بحصول طلاب من المدرسة على مراكز متقدمة في المسابقات الوزارية، مقدما الشكر لمدير المدرسة وهيئة التدريس، والمشرفين على الأنشطة.

وأوضح أن الأنشطة المدرسية عامل هام وأساسي لجذب الطلاب للمدارس، وتجيد نشاطهم، وتنمية مواهبهم المختلفة، لذا لابد من الحرص على تنفيذها .

كما أكد على ضرورة الاهتمام بنظافة المدرسة، والتأمين الدوري لعوامل الأمن والسلامة.

كما شهد وكيل الوزارة، طابور الصباح الخاص بمرحلة رياض الأطفال، وأشاد بأداء الأطفال.