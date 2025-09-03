إعلان

غدًا.. انقطاع الكهرباء 4 ساعات عن منطقة التمويل الإماراتي بطور سيناء

10:57 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي، غدًا الخميس، عن منطقة عمارات التمويل الإماراتي بحي النصر، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضحت في بيان لها، أن أعمال الصيانة ستستمر لمدة 4 ساعات، تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا، على أن يتم الفصل والتوصيل بالتتابع للعمارات من رقم 84 حتى 113، إضافة إلى المدارس والمخابز والمحلات الواقعة في هذه المنطقة.

وناشدت هندسة الكهرباء المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين عودة التيار واستقراره.

