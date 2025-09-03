الحوسبة الكمّية في مصر.. مكتبة الإسكندرية تطلق أول "هاكاثون" وطني (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات أول هاكاثون وطني للحوسبة الكمّية في مصر، والذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية تحت عنوان "هاكاثون الإسكندرية للحوسبة الكمّية"، بمشاركة نخبة من الباحثين والطلاب والمبتكرين من داخل مصر وخارجها، وذلك في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري.

ويُقام الحدث بدعم من المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN)، ومعهد الكم المفتوح (OQI)، ومبادرة iQafé، وشركة IBM، ويهدف إلى استكشاف التطبيقات المتقدمة للتكنولوجيا الكمّية في مجالات البيئة والصحة والتخطيط العمراني، ضمن احتفالات الأمم المتحدة بالسنة الدولية لعلوم وتكنولوجيا الكم 2025.

ورحّب الدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمكتبة، بالحضور نيابةً عن مدير المكتبة الدكتور أحمد زايد، مؤكدًا أن الحدث يمثل امتدادًا لدور المكتبة التاريخي كمركز للعلم والمعرفة، ويعكس التزامها بدعم الابتكار العلمي في مصر والمنطقة.

وأشار "سمير" إلى أن التحضير للهاكاثون استغرق عامًا كاملًا من الأنشطة العلمية وورش العمل والدورات التدريبية، بهدف تأهيل المشاركين وتزويدهم بالمهارات اللازمة في مجال الحوسبة الكمّية.

وأوضح رئيس القطاع، أن الحدث لا يقتصر على المنافسة فحسب، بل يشكل خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة مصر في مجال العلوم المتقدمة وتعزيز التعاون الدولي.

ووصف المهندس يوسف الدكّر، مدير المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية بالمكتبة، الهاكاثون بأنه لحظة فارقة تعكس روح التحدي والابتكار، مشددًا على أهمية دعم الباحثين بالأدوات التكنولوجية المتقدمة، لا سيما في مجال الحوسبة الكمّية الذي يشهد تطورًا متسارعًا.

وأكد الدكتور مارتن غاستال، مسؤول الشراكات في معهد الكم المفتوح، أن المعهد يسعى إلى ضمان توزيع عادل للتكنولوجيا الكمّية عالميًا، مشيرًا إلى أن جميع الخوارزميات التي يطورها المعهد تُتاح عبر منصة GitHub ضمن مبدأ العلم المفتوح، وأن من بين مشاريعه الحالية استخدام الحوسبة الكمّية للتنبؤ بالفيضانات ورصد تسربات المياه.

وأوضح غاستال أن تنظيم الهاكاثونات في دول الجنوب العالمي، ومنها مصر، يهدف إلى بناء القدرات المحلية وتدريب المواهب الشابة، على أن تُستكمل الفعاليات لاحقًا في المغرب وكينيا وأوروغواي.

وعبّرت الدكتورة رنا حسني رفاعي، منسق التعاون الدولي بأكاديمية البحث العلمي، عن ترحيب الأكاديمية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، مشيدة بإقبال الشباب على المشاركة في الحدث واهتمامهم المتزايد بالحوسبة الكمّية.

وأكد الدكتور هشام البدوي، رئيس قطاع البحث والتطوير بوزارة الاتصالات، أن المعلومات أصبحت الثروة الحقيقية لبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية رقمية قوية وكفاءات علمية متميزة، وأن التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا الكم بات ضرورة ملحة.

واعتبر الدكتور أحمد يونس، أستاذ الحوسبة الكمّية بجامعة العلمين الدولية، أن تنظيم الهاكاثون يمثل نقطة تحول في مسار الحوسبة الكمّية في مصر، مشيرًا إلى تشكّل مجتمع علمي مصري حقيقي في هذا المجال خلال العامين الماضيين.

وشددت الدكتورة أمل القصري، رئيسة قسم العلوم الأساسية في اليونسكو، على أهمية السنة الدولية لعلوم وتكنولوجيا الكم، مؤكدة التزام المنظمة بضمان أن يكون التقدم في هذا المجال مفتوحًا وشاملًا، مع التركيز على إشراك الشباب كمحرك رئيسي للابتكار.

واختتم الدكتور أحمد القطاطشة، المدير التنفيذي لشركة IBM في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بكلمة أعرب فيها عن فخره بمشاركة الشركة في الحدث، مؤكدًا أن الحوسبة الكمّية تمثل إحدى أكثر التقنيات تحولًا في العصر الحديث، وأن الهاكاثون يشكل فرصة للتعاون واستكشاف مستقبل الكم في المنطقة.