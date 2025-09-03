جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، معرض "أهلاً مدارس" المقام بحي النور بمدينة شرم الشيخ، بحضور محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، والمهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض لمتابعة نسب التخفيض وجودة المعروضات، موجها باستمرار فعالياته حتى بداية العام الدراسي الجديد، مع متابعة دورية من الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بنسب الخصومات، وجودة السلع، وتوافر المستلزمات التي يقبل عليها المواطنون.

وأوضح المحافظ أن هذا المعرض يُعد الثاني بالمحافظة بعد افتتاح معرض مماثل بمدينة طور سيناء، مشيرًا إلى أنه سيجري تنظيم معارض في مختلف المدن ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وحرص الدولة على دعم الأسر وتوفير احتياجاتها بأسعار مناسبة، تخفيفًا للأعباء الاقتصادية.

وأوضح المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، أن اختيار حي النور جاء كونه منطقة حيوية بوسط مدينة شرم الشيخ، ما يتيح لجميع الأهالي سهولة الوصول وشراء المستلزمات، لافتًا إلى أن نسب التخفيضات تتراوح بين 20% و30%.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المعرض يُقام تحت إشراف مديرية التموين والغرفة التجارية وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد من العارضين الذين يقدمون منتجات تشمل الأدوات المدرسية، الحقائب، الملابس، الأحذية، وغيرها من مستلزمات الدراسة.

وأكد محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية، أن تنظيم هذه المعارض يأتي ضمن الدور المجتمعي للغرفة في توفير سلع عالية الجودة بأسعار تنافسية، دعمًا للمواطنين وتشجيعًا على الاستعداد المبكر للعام الدراسي.