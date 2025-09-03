ضبط عاطل بحوزته 420 طربة حشيش في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة الرياض، من ضبط عاطل يقيم بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة بحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، وذلك خلال ترويجها على عملائه في محافظة كفر الشيخ.





كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا، تفيد باتجار المدعو "محمد.ص.م"، 46 عامًا، عاطل، ويقيم بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، في جوهر الحشيش المخدر، ويتردد على مركز الرياض في محافظة كفر الشيخ لمزاولة نشاطه الإجرامي من خلال توزيع كميات الحشيش على عملائه هناك.



وبعد العرض على اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وجه بإجراء التنسيق مع مباحث مركز شرطة الرياض لضبط المتهم، تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، بعد ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات.



شُكلت حملة أمنية مكبرة ضمت كل من العقيد أحمد السعدني، رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا، والرائد أحمد الدمرداش، المفتش بالإدارة، والمقدم محمد كرم، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، لضبط المتهم.



وتمكنت الحملة خلال متابعة المتهم أثناء تردده في مركز الرياض من ضبطه خلال مزاولة نشاطه الإجرامي، بحوزته 420 طربة حشيش، خلال ترويجها على عملائه أثناء قيادته سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية أرقام س م ص 3494، ومبلغ مالي.



ألقي القبض على المتهم واقتيد إلى مركز شرطة الرياض و بمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة، بقصد الإتجار وتوزيعها على عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





