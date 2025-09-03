إعلان

رصاص الفرح يزرع الموت.. "طلقة مجاملة" تحول عرسًا في المنيا إلى مأتم

12:51 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الضحية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

في قرية صفانية الهادئة، كانت أجواء الزفاف تشع ضحكًا وألوانًا، الموسيقى تتصاعد مع دقات الطبول، والشموع تتراقص على وجوه المدعوين، كل شيء كان يبدو مثاليا، حتى لحظة لم يقدر أحد على توقعها.

بين الرقص والهتاف، رفع أحد الحضور مسدسه "مجاملة للعريس"، كما قال في نفسه لحظة واحدة، طلقة واحدة، قلبت الفرحة رأسًا على عقب.

الشاب "م.ع"، حامل أحلامه الجامعية وآمال عائلته، سقط أرضًا، الدماء اختلطت بالفرحة، والأصوات احتضنت الصمت المفجع، صديقه "ج.ج" أصيب هو الآخر، عيون الجميع امتلأت بالرعب والدموع.

في ثوانٍ، تحولت الموسيقى إلى صراخ، الأهالي يتراكضون، البكاء يملأ المكان، والحزن يخيم على كل زاوية من الزفاف الذي كان يُفترض أن يكون يومًا لا يُنسى من الفرح.

في المستشفى، جلست العائلات أمام ثلاجة الموتى، قلوبهم تكاد تتوقف، والعينان لا تكاد تصدقان ما حل بأحبابهم.

الضحية

اقرأ أيضا:

عزاء في صوان الفرح.. مقتل شاب وإصابة آخر بحفل عرس في المنيا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلقة مجاملة المنيا حفل زفاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة