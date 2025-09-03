الإسكندرية – محمد عامر:

أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بالتنسيق مع منظمة روتاري العالمية حملة توعوية للشباب لتنظيف شاطئ السلسلة المميز، وذلك للحفاظ على البيئة والكائنات البحرية.

شارك في الحملة أكثر من 35 شابًا وفتاة من أعضاء ناديي راقودة والنزهة التابعين لروتاري، حيث قاموا بجمع وفرز المخلفات البلاستيكية والتخلص منها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

وشملت الحملة توعية الرواد والمتطوعين بخطورة إلقاء المواد البلاستيكية على رمال الشاطئ أو داخل مياه البحر لما تمثله من خطورة كبيرة على الثروة السمكية ويساعد على انتشار الأمراض الخطيرة.

وثمن العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المبادرات الشبابية الهادفة التي تعكس وعيًا متزايدًا لدى الأجيال الجديدة بأهمية البيئة ونظافة شواطئنا.

وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار الحرص على تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية، وتوجه الدولة نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة البحرية، والحد من مخاطر البلاستيك على الكائنات البحرية.