غدًا قطع المياه عن مدينة منوف والقرى التابعة.. السبب والمواعيد

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غدًا الخميس الموافق 4-9-2025، عن مدينة منوف والقرى التابعة لها من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لإجراء غسيل استثنائي للشبكات وتطهير الخزانات ولزوم أعمال إنهاء ربط الشبكات الجديدة بالشارع الجديد (شارع اللاهوتي- شارع السوق القديم).

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.