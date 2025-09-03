إعلان

غدًا قطع المياه عن مدينة منوف والقرى التابعة.. السبب والمواعيد

10:53 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غدًا الخميس الموافق 4-9-2025، عن مدينة منوف والقرى التابعة لها من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لإجراء غسيل استثنائي للشبكات وتطهير الخزانات ولزوم أعمال إنهاء ربط الشبكات الجديدة بالشارع الجديد (شارع اللاهوتي- شارع السوق القديم).

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

قطع المياه مدينة منوف القرى التابعة. الصرف الصحي بالمنوفية
