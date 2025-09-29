محافظ بورسعيد يواسي أسرة ضحية حريق حي العرب (صور)

قدّم اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، واجب العزاء لأسرة السيدة نورا محمد علي، التي لقيت مصرعها متأثرة بالحريق الذي اندلع قبل يومين بشارع طولون والحميدي بحي العرب.

وأعرب المحافظ، خلال لقائه بأسرة الفقيدة، عن خالص تعازيه ومواساته، مشددًا على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لهم، وداعيًا الله أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

كما أكد حبشي على استمرار عمل لجنة المنشآت في معاينة وحصر التلفيات الناجمة عن الحريق، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين في المنطقة المتضررة.