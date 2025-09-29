بالصور- ندوة توعوية للسيدات بكفر صقر لترشيد استهلاك المياه بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:



أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين الجهات المعنية لرفع مستوى الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين بمختلف الفئات العمرية، مشددًا على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها باعتبارها موردًا أساسيًا للحياة، إلى جانب حماية البيئة من التلوث وإكساب الأفراد سلوكيات إيجابية تنعكس على المجتمع مستقبلًا.



وفي هذا الإطار، نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية – من خلال الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة – ندوة توعوية بمركز التنمية الشبابية بمدينة كفر صقر استهدفت السيدات، وتناولت عدة محاور أبرزها:



دور ترشيد استهلاك المياه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمية الحفاظ على شبكات المياه والصرف الصحي عبر الممارسات الصحيحة في الاستخدام اليومي وشرح مبسط لمراحل تنقية المياه واستعراض الخدمات التي تقدمها الشركة، وطرق تقديم الشكاوى والاستفسارات والتظلمات، مع التأكيد على أرقام الخط الساخن.



من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد العزيز، رئيس الشركة، أن الإسراف في استهلاك المياه يترتب عليه أعباء مالية ضخمة تتحملها الدولة، فضلًا عن زيادة الضغط على شبكات الصرف الصحي، مؤكدًا أن نشر الوعي بترشيد الاستهلاك يعد خط الدفاع الأول للحفاظ على هذه الموارد الحيوية