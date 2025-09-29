الوادي الجديد – محمد الباريسي:

كلف اللواء محمد الزملوطي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مديرية الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتخصصة لإعداد مخطط متكامل تفاصيل للوجبة المدرسية للبدء في تجهيزها وتوزيعها على طلاب المدارس بما يتناسب مع طبيعة المحافظة وظروفها الجوية والحصر الفعلي لأمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بين تلاميذ المدارس.

وأكد الزملوط، أنه سيجري إعداد وجبة مدرسية متكاملة تتضمن كافة العناصر الغذائية اللازمة لتلاميذ في المراحل العمرية المختلفة بما يضمن الحفاظ على صحتهم ورفع معدلات النشاط الذهني لهم لتحقيق أفضل تحصيل دراسي وعلمي لهم.

ولفت الزملوط، إلى أن الهدف الرئيسي لإعداد هذه الوجبات المدرسية بشكل متكامل هو خفض معدلات الأنيميا لدى تلاميذ المدارس بالمحافظة.