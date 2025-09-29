لمروره بأزمة نفسية.. شاب يحاول الانتحار بتناول سم فئران في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:



أُصيب شاب بآلام حادة في البطن مصحوبة بقيء، اليوم الإثنين، إثر تناوله مادة سامة (سم فئران) بقصد الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة، بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة أخميم إخطارًا من مستشفى سوهاج العام بوصول المدعو "أحمد. ك" (22 عامًا)، مصابًا بأعراض تسمم شديدة.

وكشفت التحريات أن الشاب تناول سم فئران بقصد الانتحار بسبب معاناته من أزمة نفسية.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتؤكد الدولة استمرار جهودها لتقديم الدعم لمرضى الاضطرابات النفسية عبر عدة خطوط ساخنة، من بينها:

الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة: 08008880700 أو 0220816831 (متاح على مدار اليوم).

الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية: 20818102.

كما شددت دار الإفتاء المصرية على أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، مؤكدة أن المنتحر ليس كافرًا، داعية للتعامل مع هذه الحالات باعتبارها أمراضًا نفسية تستوجب العلاج من المتخصصين.