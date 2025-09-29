إعلان

تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف.. جثتان و16 مصابا في انقلاب أتوبيس على صحراوي المنيا

كتب : مصراوي

03:42 ص 29/09/2025

إسعاف - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


المنيا- جمال محمد:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، انقلاب أتوبيس، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حصيلة أولية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين.

تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف، وتبين مصرع شخصين، وإصابة 16 آخرين بإصابات متنوعة، في حصيلة أولية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب أتوبيس على صحراوي المنيا نقلاب أتوبيس لمنيا صحراوي المنيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان