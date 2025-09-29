

المنيا- جمال محمد:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، انقلاب أتوبيس، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حصيلة أولية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين.

تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف، وتبين مصرع شخصين، وإصابة 16 آخرين بإصابات متنوعة، في حصيلة أولية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.