

بني سويف-حمدي سليمان:

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن الاستعانة بونش من محافظة المنيا وآخر من بني سويف، لرفع 7 عربات من قطار بضائع خرجت عن القضبان في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في المنطقة الواقعة بين مدينة ببا وقرية كفر جمعة جنوب حافظة بني سويف.

أوضح المصدر، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، مؤكدًا أن فرق الطوارئ والأجهزة المعنية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني للتعامل مع الموقف.

وأشار إلى أن هيئة السكة الحديد تعمل حاليًا على رفع العربات المتعطلة وإصلاح السكة، تمهيدًا لعودة الحركة إلى طبيعتها، لافتًا إلى أن حركة القطارات على خطوط الصعيد تشهد بعض التأثر المؤقت حتى الإنتهاء من الأعمال.