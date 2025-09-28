من أحلام المدرسة إلى النعش.. مأساة أب ودّع طفلَيه قبل أن يحقق وعده

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لم تكن أسرة الشاب محمد اللبان تعلم أن رحلتهم القصيرة إلى رأس سدر، التي بدأت بالابتسامات والضحكات، ستنتهي بصدمة تعصف بقلوبهم جميعًا، كانوا يبحثون عن أيام هادئة تبعدهم عن صخب الحياة وضغوطها، لكن القدر خبّأ لهم فاجعة لم تخطر على بال.

محمد، الأب الشاب، كان يعيش حياة بسيطة مع زوجته وطفليه الصغيرين، ولد وبنت لم يلتحقا بالمدرسة بعد، كان كثيرًا ما يردّد أمام أسرته: "أول يوم ليهم في المدرسة أنا اللي هاخدهم بإيدي، عايز أعيش اللحظة دي معاهم".. لكن الموت اختطفه قبل أن يحقق حلمًا بسيطًا بدا له أجمل من كل أمانيه.

في يوم الحادث، قرر محمد أن يخوض لعبة الـ”أكوا بارك” داخل حمام السباحة المخصص للكبار، بينما كانت أسرته تراقبه بعيون يملؤها الفرح. لحظات معدودة، تحولت فيها الضحكة إلى صرخة.. إذ اصطدم رأسه بقاع المسبح بسبب انخفاض منسوب المياه، في غياب اللوحات الإرشادية والمنقذين.

ارتطم رأسه بقوة، وأصيب بجرح قطعي وكسر في الفقرتين الخامسة والسادسة بالعنق، ما تسبب في شلل فوري.

يحكي شقيقه: “أخويا كان مرمي على الأرض أكتر من نص ساعة.. محدش أنقذه غير نزيل عادي، المنقذين مكانوش موجودين.. والطبيب اتأخر، لا في إسعافات ولا حد اتحرك بسرعة”.

كانت الأسرة تنظر إلى محمد وهو يتلوى صامتًا، عاجزًا عن الكلام أو الحركة، بينما صغيراه ينتظران أن ينهض أبوهما ليكمل الرحلة، دون أن يدركا أن المشهد أمامهما كان بداية النهاية.

نُقل محمد إلى المستشفى، أُجريت له عدة عمليات، وظل في غيبوبة، فيما أكد الأطباء أنه بحاجة لعملية زرع نخاع بالخارج. لكن حالته لم تتحمل.. ولم تمر سوى أيام قليلة حتى توقف قلبه عن النبض، لتسدل الستار على صراع قصير مع الألم.

ومن المقرر أن تشيع الأسرة جثمان محمد عصر اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة ،مشهد الوداع يثقل القلوب قبل أن يُرى: طفلانه الصغيران اللذان لم يلتحقا بالمدرسة بعد، سيقفان بجوار نعش والدهما، وكأنهما ما زالا ينتظران أن يفي بوعده ويأخذهما إلى المدرسة لأول مرة. لكن بدلًا من أن يسيروا خلفه إلى بوابتها، سيودعونه إلى المقابر في أولى خطواتهم مع غياب الأب

رحل محمد تاركًا وراءه أسرة مكلومة، وزوجة ثكلى، وطفلين يتيمين سيكبران على ذكرى أب لم يكمل معهما حتى أول خطوات التعليم. وبينما يطالب شقيقه بالعدالة قائلًا: “عايزين حقه عشان اللي حصل مايتكررش مع حد تاني”.