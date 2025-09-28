الفنانة صفاء أبو السعود تشارك في احتفالية "معًا بالوعي نحميها" بالدقهلية

أسوان – إيهاب عمران:

تواصل محافظة أسوان، فعالياتها المميزة ضمن أسبوع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بالمناطق الأثرية والمزارات السياحية داخل مختلف المراكز والمدن.

وشهد كورنيش النيل بمدينة إدفو إقامة معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل، بمشاركة واسعة من السيدات الحرفيات اللاتي قدمن مجموعة متنوعة من المنتجات البيئية والمشغولات التراثية التى لاقت إعجاب الزائرين.

وفي السياق ذاته نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين معرض للحرف اليدوية والمنتجات البيئية بمنطقة معبد كوم أمبو، والذي جذب اهتمام من الأفواج السياحية التى توافدت لزيارة المعبد التاريخي مما أتاح فرصة متميزة للتسويق والترويج للمنتجات المحلية.

وقال الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي فى إطار النهج الذى تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة وفتح آفاق جديدة أمامها للمشاركة الفاعلة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن الحرف اليدوية تمثل أحد روافد الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية لأسوان، فضلاً عن كونها مصدر دخل حقيقى للعديد من الأسر، ولذا فإن تنظيم هذه المعارض يمثل نافذة تسويقية مهمة للمنتجات الأسوانية الأصيلة، حيث توفر منصة للتواصل المباشر بين الحرفيات والجمهور بما يساهم فى توسيع قاعدة التسويق وزيادة حجم المبيعات، خاصة فى ظل إقبال الزوار والسائحين على اقتناء المشغولات اليدوية لكونها تجسد عراقة الفن الأسوانى الأصيل.