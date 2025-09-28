بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث ميكروباص الخطاطبة بالمنوفية إلى 14 مصابًا

المنوفية- أحمد الباهي:

سجل مستشفى السادات العام بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، وصول 14 مصابًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الخطاطبة بمركز السادات، أثناء توجههم إلى العمل، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم وحالتهم مستقرة.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وضمت قائمة المصابين كلًا من: "ندى.م.ع" 21 عامًا، "ياسمين.أ.ع" 18 عامًا، "علي.م.ع" 14 عامًا، "آية.م.م" 27 عامًا، "مريم.ا.م.ك" 16 عامًا، "نسمة.م.ع.ا" 18 عامًا، "فاطمة.ع.ا" 40 عامًا، "محمود.ع.ا" 17 عامًا، "أحمد.م.ا.م" 15 عامًا، "شربات.ا.ع" 50 عامًا، "سامح.ج.ا" 17 عامًا، "مي.م.ا" 18 عامًا، "ر.ا.م" 17 عامًا، و"حبيبة.ع.ا" 18 عامًا.

