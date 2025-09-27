إعلان

محافظ الأقصر يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية بالمراكز والمدن

كتب : مصراوي

10:07 م 27/09/2025
الأقصر - محمد محروس:

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت ، اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملفات التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية والموجة ٢٧ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة.

وشارك في الاجتماع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومدير المكتب الفني للمحافظ، إضافة إلى مديري مديريات المساحة والزراعة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى إدارات التخطيط والتنمية العمرانية، وأملاك الدولة، والشؤون القانونية، و الإيرادات والتحصيل، ووحدة المتغيرات المكانية، ومنظومة GIS، إلى جانب مديري الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن، والجمعيات الزراعية، ورؤساء القرى والحملة الميكانيكية، وممثل حماية الأراضي بمديرية الزراعة، ومديري التنظيم.

وخلال الاجتماع، وجّه محافظ الأقصر بضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التقنين والتصالح، مؤكداً أن الدولة منحت المواطنين استقراراً معنوياً من خلال تمليك الأراضي التي يزرعونها منذ سنوات.

وشدد محافظ الأقصر على أهمية عرض ملفات التقنين بشكل تفصيلي، مع متابعة موقف كل مركز ومدينة وسؤال نوابهم ورؤساء القرى عن تفاصيل الموقف التنفيذي، بما يضمن تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي.

وفيما يخص موجة الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، أهمية التعامل بكل حسم ضد المخالفين، مشيراً إلى ضرورة متابعة معدلات الأداء بشكل دقيق للرد على المتغيرات التي ترد يومياً، والتعامل الصارم مع المتغيرات غير القانونية.

كما شدد محافظ الأقصر على عقد اجتماعات دورية بشكل أسبوعي حتى نهاية شهر أكتوبر، لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على أي معوقات والعمل على تذليلها، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

محافظ الأقصر عبدالمطلب عمارة تقنين الأراضي التصالح

