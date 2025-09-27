السيطرة على حريق بكابينة كهرباء في منطقة أم بيومي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من إخماد حريق اندلع داخل كابينة كهرباء أمام سنتر عبده بمنطقة أم بيومي التابعة لمدينة شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد ببلاغ عن نشوب حريق بكابينة كهرباء في منطقة أم بيومي.

وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إطفاء وسيارة إسعاف، حيث جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وسط متابعة فنيي شركة الكهرباء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.