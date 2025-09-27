"وقع من الدور الرابع".. إصابة شاب بجروح خطيرة إثر سقوطه بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، اليوم السبت، بإصابات بالغة إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية في حي الزهور بمدينة الإسماعيلية، ليسقط على سطح جامع مجاور لمستشفى الأمل.

وأوضحت التحريات الأولية أن المصاب يُدعى سماء وائل زياد، ومقيم بمنطقة الشيخ زايد بالإسماعيلية، وأسفر الحادث عن اشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض والقدم اليمنى، إضافة إلى معاناته من أعراض ما بعد الارتجاج نتيجة شدة السقوط.

وفور تلقي غرفة عمليات مرفق إسعاف الإسماعيلية البلاغ، انتقلت سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

ويجري الأطباء الفحوصات اللازمة لتحديد مدى خطورة الإصابات ووضع خطة علاجية عاجلة، فيما أبدى الأهالي المتواجدون في موقع الحادث حالة من التعاطف والقلق على صحة الشاب.