مولد الدسوقي السنوي.. احتفالات صوفية وأسواق نشطة في قلب كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تشهد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ كل عام واحدة من أضخم الفعاليات الدينية في مصر، وهي الاحتفالات بالمولد السنوي للعارف بالله إبراهيم الدسوقي، الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام، ويجذب مئات الآلاف من الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية وخارجها.

- إرث صوفي وروحاني

أكد الشيخ حاتم فوزي البري، كبير أئمة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، أن سبب الاحتفال يعود إلى مكانة العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، لأنه أحد أعلام الصوفية في مصر والعالم الإسلامي، ومؤسس الطريقة الدسوقية، التي تعد من الطرق الصوفية الكبرى.

وأوضح أن الشيخ الدسوقي عُرف بتقواه وورعه وزهده، واشتهر بين الناس بالعلم والكرامات، حتى لُقب بـ"قطب الأقطاب"، بينما يعتبر مريدو الطرق الصوفية أن إحياء مولده وفاءً لسيرته وتأكيدًا على استمرار رسالته الروحية في نشر التسامح والمحبة.

- طابع شعبي وديني

ولفت محمد عقيلي، من أبناء مدينة دسوق، إلى أن مولد الدسوقي يتحول إلى كرنفال ديني وشعبي، وتنتشر حلقات الذكر والإنشاد الديني، وتقام الحضرات الصوفية في رحاب مسجده الكبير المطل على فرع رشيد للنيل.

وقال إنه تشارك الطرق الصوفية من مختلف أنحاء مصر في الاحتفال، رافعة الأعلام والبيارق في مشهد يرمز لوحدة الروح الدينية.

- مقصد سياحي وتجاري

وأكد عماد زيتون، من أبناء مدينة دسوق، أن المولد لا يقتصر على الطابع الديني فقط، بل يمثل فرصة اقتصادية وتجارية كبيرة، إذ تنتعش أسواق دسوق خلال أيام الاحتفال، بجانب انتشار المأكولات الشعبية والحلوى وألعاب الأطفال.

وأكمل أن المولد يشهد قدوم الباعة من محافظات مختلفة لعرض منتجاتهم، كما يعد موسمًا سياحيًا يساهم في تنشيط الحركة التجارية في جوانب عديدة، منها المطاعم والمحلات التجارية، أغلبها محال الحلويات.

- رسالة اجتماعية وروحية

وقال محمد منير الصاوي، من أبناء مدينة دسوق، إن الاحتفال بالمولد يُعتبر أيضًا فرصة لتجديد الروابط الاجتماعية، إذ يجتمع الأهل والأصدقاء على مائدة واحدة، ويزور الغرباء المدينة بحثًا عن البركة الروحية أو قضاء النذور.

وأضاف أن المولد يمثل للطرق الصوفية وأتباعها مناسبة لتأكيد قيم المحبة والتسامح والوحدة التي أرساها العارف بالله إبراهيم الدسوقي في رسالته الدينية.





