الوادي الجديد - محمد الباريسي:

عثر الأهالي بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم السبت، على جثة سيدة متحللة داخل منزلها.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بوصول جثة متحللة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين أن الجثة تعود لسيدة تُدعى فاطمة أحمد المهدي، 56 عامًا، من محافظة أسيوط، تعيش بمفردها داخل منزلها بمنطقة تقسيم إسكان الجمعيات التعاونية للإسكان غرب مدينة الخارجة.

واكتشف الأهالي رائحة غريبة تنبعث من المنزل، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة، التي حضرت إلى الموقع واستخرجت الجثة بمعرفة الإسعاف ونقلتها إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وكشف محضر الواقعة، بعد توقيع مفتش الصحة على الجثة، أن الوفاة حدثت منذ فترة، ولا توجد أي آثار لشبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.