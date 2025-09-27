إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل "تريلا" محملة براميل، على الطريق الصحراوي الغربي، قبلي كمين مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين إصابة "محمود. د. ش. ف." 40 عامًا، تباع، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، و "عبدالله. م. ص. م." 42 عامًا، سحجات وكدمات، و "عز الدين. ح. م. م." 52 عامًا، سحجات متفرقة، و"أحمد. ح. ع. ع." 43 عامًا، جرح قطعي بالوجه وجروح متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.