بتكلفة 11 مليون جنيه.. محافظ المنيا يفتتح مجمع المواقف المطوّر (صور)

المنيا - جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، مجمع المواقف المطوّر بمدينة المنيا، الواقع بجوار مركز شرطة النجدة على طريق مصر – أسوان الزراعي، بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه.



ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الحضري والحد من المواقف العشوائية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تنظيم حركة نقل الركاب، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة لضمان استدامة المشروع وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ويقع المجمع على مساحة 6 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 سيارة ميكروباص، ويضم 7 باكيات عرض و8 باكيات طول، ويخدم مراكز جنوب المحافظة (ملوي – ديرمواس – أبو قرقاص)، إلى جانب خطوط المحافظات الأخرى.

وأوضح المحافظ أن المجمع مزوّد بكافة التجهيزات الحديثة، من أنظمة إلكترونية وكاميرات مراقبة ومرافق خدمية متكاملة، إلى جانب إنشاء 11 محلًا تجاريًا بأنشطة متنوعة وكافتريا على مساحة 250 مترًا تقريبًا، بما يضمن راحة الركاب وانتظام العمل داخل المجمع.

وشدد "كدواني" على ضرورة التزام السائقين بالتواجد داخل المجمع وفق الخطوط المحددة، وعدم السماح بالركوب إلا من خلاله، حفاظًا على سلامة الركاب، وتجنبًا للمساءلة القانونية أو الغرامات المالية في حال المخالفة.

حضر الافتتاح الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، وعمر نور الدين، مدير إدارة المواقف، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندسة هدير ربيع، المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية، والمهندس رامي حسني، مدير وحدة التنمية الحضرية.