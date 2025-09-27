إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق شبرا بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق شبرا - بنها الحر، قبل نزلة الزقازيق في اتجاه مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أسفر عن إصابة 5 أشخاص، نُقلوا جميعًا إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا بالحادث من اللواء محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة للمرور، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وإدارة المرور إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام السيارتين ببعضهما على الطريق الحر، ما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية لفترة قصيرة، قبل أن تتمكن قوات المرور من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة بشكل طبيعي.

وأكدت مصادر طبية أن جميع المصابين يعانون من إصابات متفاوتة بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسد، وتم حجزهم تحت الملاحظة الطبية، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، فضلًا عن تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.