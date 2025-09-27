بدء توقيع عقود المرحلة الثالثة من مسابقة "30 ألف معلم" بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بدء توقيع عقود المعلمين المساعدين الناجحين في المرحلة الثالثة من مسابقة (30 ألف معلم).



أتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأكدت المديرية أن توقيع العقود سيتم في قاعة الفيديو كونفرانس بديوان المديرية، وفق الجدول الزمني التالي:

- الأحد 28 سبتمبر 2025: من رقم (1) حتى (100)

- الإثنين 29 سبتمبر 2025: من رقم (101) حتى (201)

- الثلاثاء 30 سبتمبر 2025: من رقم (202) حتى (319)

وشددت المديرية على التزام كل متقدم بالحضور في موعده المحدد، مع إحضار جميع المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات التعاقد، مشيرة إلى أنه لن يتم التعامل مع أي متخلف عن الموعد المحدد.

وهنأ الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية المعلمين الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم داخل الميدان التعليمي.