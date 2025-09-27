إعلان

بدء توقيع عقود المرحلة الثالثة من مسابقة "30 ألف معلم" بالمنوفية

كتب : مصراوي

11:44 ص 27/09/2025

محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بدء توقيع عقود المعلمين المساعدين الناجحين في المرحلة الثالثة من مسابقة (30 ألف معلم).

أتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأكدت المديرية أن توقيع العقود سيتم في قاعة الفيديو كونفرانس بديوان المديرية، وفق الجدول الزمني التالي:

- الأحد 28 سبتمبر 2025: من رقم (1) حتى (100)

- الإثنين 29 سبتمبر 2025: من رقم (101) حتى (201)

- الثلاثاء 30 سبتمبر 2025: من رقم (202) حتى (319)

وشددت المديرية على التزام كل متقدم بالحضور في موعده المحدد، مع إحضار جميع المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات التعاقد، مشيرة إلى أنه لن يتم التعامل مع أي متخلف عن الموعد المحدد.

وهنأ الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية المعلمين الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم داخل الميدان التعليمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة المنوفية وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

محدش يقدر يأذي مصر.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية فجرًا
21 نقطة لإنهاء الحرب.. تفاصيل خطة ترامب الجديدة بشأن غزة
قريبًا.. عودة باسم يوسف