اليوم.. جلسة النطق بالحكم على "توربيني" كفر الدوار بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:



تعقد محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، لاتهامه بخطف صغير بالتحايل واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار.



كانت المحكمة غرمت مأمور السجن 500 جنيه، خلال الجلسة الماضية، لعدم تنفيذ قرارها السابق بإحضار المتهم، وهو ما تسبب في تأجيلها إلى اليوم.



وأحالت المحكمة في جلسة 29 يونيو الماضي أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد أن تبين من التحقيقات أنه استدرج الطفل بكوب عصير وضع فيه مواد مخدرة واحتجزه 9 ساعات متواصلة قبل الاعتداء عليه جنسيًا أثناء فقدانه الوعي.



وسبق لمحكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، أن قضت يوم الخميس 21 أغسطس الماضي، بالإعدام شنقًا على المتهم ذاته وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، في قضية أخرى لاتهامه بخطف تحت التهديد وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.





