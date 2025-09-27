مصرع وإصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص ونقل على الدائري بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، على الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية للحظات قبل تدخل الأجهزة المعنية ورفع آثار الحادث.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع الحادث، فانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة شبرا الخيمة، يرافقها سيارات الإسعاف والحماية المدنية، إلى موقع البلاغ.

وتبين بالمعاينة أن التصادم أسفر عن وفاة شخص في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة، فيما أصيب 6 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم. جرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم، بينما تحفظت النيابة على الجثة لحين صدور تقرير الطب الشرعي.

وأكدت جهات التحقيق أنه عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية وسماع أقوال أسرة الضحية، صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه. فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث والتأكد من أسبابه.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل كامل على الطريق الدائري، الذي يُعد من المحاور الحيوية والرئيسية بمحافظة القليوبية.