تفاصيل عثور طفلين بالمنوفية على حقيبة بداخلها 100 ألف جنيه -فيديو وصور

المنوفية- أحمد الباهي:

عثر طفلان بالصف السادس الابتدائي على حقيبة بداخلها مبالغ مالية ضخمة، تصل إلى نحو 100 ألف جنيه، أثناء لهوهما صباح اليوم الجمعة في قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

كانت البداية عندما خرج التلميذان أحمد وائل وعبد الرحمن أحمد في التاسعة صباحًا، وأثناء سيرهما في طريقهما إلى درس خصوصي، شاهدا مبلغ 200 جنيه أسفل حجر، وبمحاولة رفعه، ظهرت حقيبة مدفونة بشكل عشوائي تحت التراب، وبفتحها، فوجئا بأنها تحتوي على كميات كبيرة من النقود في حالة سيئة؛ فمعظمها مغطى بالأتربة وبعضها ملتوي الأطراف وغير مرتب.

لم يتردد الطفلان لحظة، وأسرعا بإبلاغ معلِّمهما سمير صبري أثناء حضورهما الدرس، الذي بدوره سلّم الحقيبة كما هي إلى نقطة شرطة ساقية أبو شعرة، ومن ثم إلى مركز شرطة أشمون، حيث تقرر التحفظ على المبلغ وإيداعه لدى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة.

الواقعة انتشرت سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بإعجاب واسع، بعدما جسّد الطفلان نموذجًا نادرًا في الأمانة ورفض المال الحرام، إذ أكدا لذويهما أن الأموال ليست من حقهما ولا يجوز التصرف فيها، فيما أشاد الأهالي بتربية الأسرتين، التي غرست في نفوس أبنائهما القيم والأخلاق الرفيعة.