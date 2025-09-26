مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في حريق شقة بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



لقي طفل مصرعه، فيما أُصيب 3 أشخاص باختناق، إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني في عقار مكوّن من 8 طوابق بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد باندلاع الحريق، حيث جرى الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لبقية العقار.



وأسفر الحريق عن وفاة طفل، وإصابة 3 آخرين بحالات اختناق نتيجة الدخان الكثيف، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، كما أودع جثمان الطفل المتوفى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي تولت مباشرة الواقعة.







