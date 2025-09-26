مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث على الطريق الصحراوي بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي :

تحول الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الدير بمركز نقادة، اليوم الجمعة، إلى ساحة مأساوية بعد حادث تصادم مروع بين سيارتين، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، نُقلوا جميعًا إلى المستشفيات في حالة صحية غير مستقرة.

البلاغ وصل سريعًا إلى غرفة عمليات شرطة نقادة، لتتحرك على الفور 10 سيارات إسعاف هرعت إلى موقع الحادث، في محاولة لإنقاذ الأرواح وسط مشهد يكسوه الهلع والحزن.

جرى نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى طوخ، بينما توزّع المصابون على 3 مستشفيات لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، وسط جهود مكثفة من الأطباء لإنقاذ حياتهم.

من جانبها، باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، فيما خيّم الحزن على أسر الضحايا والمصابين الذين لم يتوقعوا أن تنتهي رحلتهم بهذه المأساة المفجعة.