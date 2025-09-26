حملة مفاجئة بالوادي الجديد تضبط 63 كجم أغذية فاسدة (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أسفرت حملة بيطرية مفاجئة بمحافظة الوادي الجديد عن ضبط كميات من اللحوم الفاسدة والدواجن والأسماك ومنتجات غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن الحملة استهدفت عدة أسواق ونقاط بيع، وجرى خلالها فحص معروضات اللحوم والدواجن والأسماك ومشتقاتها، والتأكد من سلامة التخزين وبيانات الصلاحية، حيث تم ضبط أغذية فاسدة بإجمالي 63 كيلو جرامًا متنوعة.

وأكد "الكومي" أن التحركات الميدانية تأتي ضمن خطة رقابية مفاجئة شاملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لردع المخالفات وضمان سلامة الغذاء المعروض.

وشدد "الكومي" على أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار الساعة في أسواق المراكز المختلفة داخل المحافظة، مع التركيز على منافذ بيع اللحوم الفاسدة المحتملة ومنتجات الدواجن والأسماك، في إطار دور الطب البيطري في حماية الصحة العامة والحد من تداول السلع غير الآمنة.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أن المضبوطات جرى التحفظ عليها وفق الإجراءات المقررة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتي شملت عدم توافر اشتراطات الحفظ والتبريد، وبيع منتجات لحوم ودواجن وأسماك ببيانات منتهية أو غير مطابقة.

وأكد "الكومي" استمرار الحملات لمنع تداول اللحوم الفاسدة وحماية المستهلك، مع تحذير أصحاب المحال بالالتزام بمعايير تداول الغذاء الآمن لتجنب المساءلة القانونية.

وشددت المديرية على أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق باللحوم الفاسدة أو منتجات الدواجن والأسماك، وأوضحت أن تجاوب الجمهور عنصر حاسم لنجاح جهود الرقابة، مع توفير رقمين لتلقي الشكاوى والاستفسارات: 01101088782 – 01005476204.