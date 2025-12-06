مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق قرية أدندان بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة بوقوع الحادث ووجود وفيات ومصابين.

على الفور، تحركت قوة من مباحث المركز، وعدد 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج.

جرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.