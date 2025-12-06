إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة المحامين بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت اللجنتان المشرفتان على انتخابات نقابتي المحامين الفرعيتين بشمال وجنوب القليوبية، الكشوف النهائية للمرشحين على مناصب النقيب والعضوية ومقعد الشباب، وذلك بعد الانتهاء من تلقي الطعون والفصل فيها، في وقت تشهد فيه الانتخابات منافسة قوية على المستويين الشمالي والجنوبي.

- مرشحو منصب نقيب شمال القليوبية:

وأعلنت اللجنة كذلك الكشوف النهائية للمرشحين للعضوية على مستوى 5 محاكم جزئية، وجاءت على النحو التالي:

- محكمة بندر بنها الجزئية:

إيهاب محمد إسماعيل محمد عيسى (إيهاب عيسى)، محمد إبراهيم عبد الفتاح النساج (محمد إبراهيم النساج)، محمد السيد عبد الحميد هيكل (محمد هيكل)، محمد حامد جودة عبد العال (محمد حامد جودة)، وليد إبراهيم مصيلحي إبراهيم داود (وليد مصيلحي).

- محكمة شبين القناطر الجزئية:

أحمد جمال فتحي عبد الفتاح خفاجي (أحمد خفاجي)، عبد المجيد سالم عبد السلام ريان (عمرو ريان)، عمرو محمد الحسيني أحمد (عمرو الحوي)، عيد محمد صلاح عيد (عيد صلاح)، محمد أحمد نجدي علي سعد (محمد سعد)، محمد عبد الغفار عبد العظيم سويلم (محمد حسيب)، محمد عليوه محمد حسن الدغيدي (محمد الدغيدي).

- محكمة مركز بنها الجزئية

زكريا سامي زكريا محمد (زكريا سامي)، عماد سمير شندي محمد (عماد شندي)، مدحت أحمد البدوي السيد العراقي (مدحت العراقي).

- محكمة طوخ الجزئية

أحمد عبد النبي محمد عواد (أحمد عواد)، الهادي عطية السيد البطاوي (الهادي البطاوي)، عادل محمد شحات عزب الجابري (عادل الجابري)، مجاهد إسماعيل مجاهد محمد، محمد عبد الموجود عواد أحمد (محمد عبد الموجود عواد)، هدى حسن مصطفى حسن خضر (هدى خضر)، وليد سعيد إبراهيم عبد الهادي شعت (وليد شعت).

- محكمة كفر شكر الجزئية

حسنين حسن حسنين إبراهيم السنباطي (حسنين السنباطي)، محمد صابر عبد الصادق محمد (محمد صابر الدميني)، نادر أحمد فكري سالم إبراهيم (نادر فكري).

- مرشحو مقعد الشباب بشمال القليوبية

وجاءت القائمة النهائية للمرشحين على مقعد الشباب بالنقابة الفرعية بشمال القليوبية كالتالي: أحمد محمد سعيد محمد درويش (أحمد سعيد)، أحمد ممدوح أحمد عبد الرحمن أبو الخير (أحمد ممدوح)، السيد أحمد السيد الطوخي أبو باشا (السيد أبو باشا)، إنجي محمد محمد محمد سلامة (إنجي سلامة)، سليمان إبراهيم صابر محمد أبو باشا (سليمان أبو باشا)، محمد عماد محمد سليمان البكش (محمد عماد البكش)، محمود عادل صلاح محمد عطية (محمود عادل صلاح).

وتستعد النقابتان الشمال والجنوب لمرحلة الدعاية الانتخابية التي من المتوقع أن تشهد تنافسًا واسعًا بين المرشحين، قبل انطلاق عملية التصويت الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.