بالصور - رفع 250 طن قمامة وتراكمات من شوارع مدينة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أشرف السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، اللواء رماح السيد، على تنفيذ حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات بأحياء المحمودية والصداقة الجديدة.

أسفرت جهود هذه الحملات عن رفع 250 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة، بواقع 160 طنًا في المحمودية و90 طنًا في الصداقة الجديدة، إلى جانب رفع 9 حالات إشغال.

وشارك في الحملات كل من نائب رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم همام، ونائب رئيس حي جنوب، ورئيس حي الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى العاملين بالوحدات المحلية، مدعومين بـ 6 لوادر كبيرة، و2 لودر متوسط، ولودر زاحف، و7 سيارات بمختلف الأحجام، منها 2 سيارة بسعة 20 طن و5 سيارات بسعة 5 أطنان.

وشملت الأعمال رفع المخلفات من الشوارع ومداخل العمارات السكنية، وتفريغ الصناديق والحاويات، وجرد الأتربة، مع الاستعانة بالأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ الحملات بشكل منظم، بهدف خلق بيئة نظيفة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في أسوان.