إعلان

بالصور - رفع 250 طن قمامة وتراكمات من شوارع مدينة أسوان

كتب : مصراوي

04:23 م 26/09/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    رفع 250 طن قمامة وتراكمات من شوارع مدينة أسوان (6)
  • عرض 9 صورة
    رفع 250 طن قمامة وتراكمات من شوارع مدينة أسوان (5)
  • عرض 9 صورة
    رفع 250 طن قمامة وتراكمات من شوارع مدينة أسوان (8)
  • عرض 9 صورة
    رفع 250 طن قمامة وتراكمات من شوارع مدينة أسوان (3)
  • عرض 9 صورة
    رفع 250 طن قمامة وتراكمات من شوارع مدينة أسوان (4)
  • عرض 9 صورة
    رفع 250 طن قمامة وتراكمات من شوارع مدينة أسوان (1)
  • عرض 9 صورة
    رفع 250 طن قمامة وتراكمات من شوارع مدينة أسوان (2)
  • عرض 9 صورة
    رفع 250 طن قمامة وتراكمات من شوارع مدينة أسوان (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

أشرف السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، اللواء رماح السيد، على تنفيذ حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات بأحياء المحمودية والصداقة الجديدة.

أسفرت جهود هذه الحملات عن رفع 250 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة، بواقع 160 طنًا في المحمودية و90 طنًا في الصداقة الجديدة، إلى جانب رفع 9 حالات إشغال.

وشارك في الحملات كل من نائب رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم همام، ونائب رئيس حي جنوب، ورئيس حي الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى العاملين بالوحدات المحلية، مدعومين بـ 6 لوادر كبيرة، و2 لودر متوسط، ولودر زاحف، و7 سيارات بمختلف الأحجام، منها 2 سيارة بسعة 20 طن و5 سيارات بسعة 5 أطنان.

وشملت الأعمال رفع المخلفات من الشوارع ومداخل العمارات السكنية، وتفريغ الصناديق والحاويات، وجرد الأتربة، مع الاستعانة بالأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ الحملات بشكل منظم، بهدف خلق بيئة نظيفة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في أسوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان حملات مكبرة للنظافة رفع 250 طن قمامة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

20 صورة ترصد زيارة الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية فجرًا
شاهد لحظة انسحاب الدبلوماسيين أثناء خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة