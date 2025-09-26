وكيل صحة قنا تجري جولة مفاجئة على وحدات قفط الصحية (صور)

سجن 12 عاماً في الجسد.. سيدة الشرقية تستغيث بعد أن تخطى وزنها 400 كيلو

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أجرت الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة بقنا، جولة مفاجئة على عدد من الوحدات الصحية بمركز قفط، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بشأن ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين،

بدأت الجولة بتفقد وحدة البراهمة الصحية، حيث تم مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وخلال المرور، تبيّن وجود نقص في بعض الأدوية الحيوية، ما دفع وكيل المديرية إلى إحالة الصيدلي المسؤول للتحقيق، مع توجيه بسرعة توفير النواقص عبر الإمداد الدوائي بالمديرية. كما قررت إحالة طبيب الأسنان وفريق التمريض بعيادة الأسنان للتحقيق، نظرًا لتراجع مستوى الخدمات المقدمة في العيادة.

واستمرت الجولة في وحدة العروبة الصحية برفقة الدكتورة بسمة زكي، مدير إدارة قفط الصحية، وشملت أقسام الاستقبال والطوارئ وعيادة الأسنان وتنظيم الأسرة، مع مراجعة توافر الوسائل الطبية الخاصة ببرامج التنظيم.

وجرى رصد أعطال بعدد من الأجهزة الطبية، ليتم على الفور التواصل مع إدارة الورش والصيانة بالمديرية وإصدار توجيهات بسرعة إصلاحها لضمان استمرار تقديم خدمات الرعاية الأولية للمواطنين دون انقطاع.

وأكدت وكيل مديرية الصحة أن الجولات المفاجئة ستستمر بشكل دوري في مختلف المراكز والوحدات الصحية لمتابعة الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير قد يضر بمصالح المرضى.