"ملحقش يفرح".. التفاصيل الكاملة لوفاة عريس أثناء زفافه في أسوان - صور

كتب - مختار صالح:

كان من المفترض أن يكون يوم الخميس في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان بداية حياة جديدة لشاب في ربيع العمر، يزف إلى محبوبته وسط فرحة الأهل والأصدقاء. لكن القدر شاء أن يتحول هذا اليوم السعيد إلى مأساة مفجعة، عندما فارق أشرف أبو حاكم الحياة أثناء مراسم زفافه، تاركًا صدمة وحزنًا عميقًا لكل من حضر الحفل وعشاقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

في قلب قاعة الاحتفال، وبين الزغاريد والتهاني، شعر العريس فجأة بألم شديد وأراد أحد الحضور مساعدته، فأسرعوا بنقله إلى مستشفى كوم أمبو. إلا أن القدر كان أسرع، فلم يتمكن الأطباء من إنقاذه، ليُسدل الستار على يوم كان يفترض أن يكون بداية حياة جديدة، ويُترك مكان الفرح ليحل محلها الحزن والأسى.

المدينة بأكملها خيم عليها الحزن، وتوجه الجميع إلى مدافن العائلة لتشييع جثمان أشرف وسط دموع الأهل والأصدقاء، الذين لم يصدقوا ما حدث، وحاولوا استيعاب صدمة فقدان شاب كان مثالاً للمودة والأخلاق.

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الأصدقاء عن صدمتهم وألمهم برسائل مؤثرة. كتب أحدهم: "كلمته أول أمس باركت له واتكلمنا شوية، وفي آخر المكالمة قالي اللقاء نصيب يا سيد أخوك." وأضاف: "أخونا المؤدب المحب المخلص أشرف أبو حاكم توفي في زفافه.. في الجنة تزفك الملائكة يا حبيب أخوك، إنا لله وإنا إليه راجعون."

ونعى آخر العريس قائلاً: "رحل عن دنيانا ابن كوم أمبو أشرف أبو حاكم أثناء مراسم حفل زفافه، عريس في الجنة إن شاء الله."

حادث مأساوي قلب يوم الفرح إلى يوم حزن لا يُنسى، لتظل ذكرى العريس أشرف محفورة في قلوب كل من عرفه وحضره، ويذكر الجميع أن الحياة قد تتغير في لحظة، وأن فرحة العمر قد تتحول إلى مأساة لا تُمحى.