وفد ليبي يزور جامعة الإسكندرية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي - صور

الإسكندرية - محمد عامر:

زار وفد ليبي يضم الدكتور محمد عاشور، وكيل الأكاديمية الليبية للشئون التعليمية، والدكتور عبد السميع الستير، عضو لجنة الدراسات العليا بوزارة التعليم العالي الليبية، ومحمد الحكيلي، مستشار السفارة الليبية بالقاهرة، جامعة الإسكندرية، لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

كان في استقبال الوفد الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذي لإدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة بين مصر وليبيا، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم الطلاب الوافدين وتذليل العقبات أمامهم، وتقديم كافة التسهيلات المتعلقة بالقيد والدراسة والإقامة، إلى جانب تطوير الخدمات التعليمية والإدارية والأنشطة الثقافية والاجتماعية لتيسير اندماجهم في الحياة الجامعية.

كما استعرض الدكتور سعيد جهود الجامعة في توسيع التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات العالمية، والبرامج والدرجات المزدوجة والمشتركة، وإنشاء الفروع الدولية للجامعة، فضلًا عن اهتمامها بإنشاء Technology Park لربط البحث العلمي بالصناعة وتسويق مخرجات الأبحاث.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الليبي عن تقديرهم لجامعة الإسكندرية ودورها البارز في توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب الليبيين، مؤكدين اعتزازهم بقوة العلاقات التي تجمع البلدين، ورغبة الحكومة الليبية في توسيع التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعة بوصفها إحدى أبرز الوجهات التعليمية في المنطقة.