قرب الانتهاء من طريق دير القصير - محور ديروط شرق النيل بأسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن اقتراب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمشروع طريق دير القصير – محور ديروط شرق النيل التابع لمركز ومدينة القوصية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطرق والنقل بأسيوط، برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، وبمتابعة مستمرة من أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، تواصل وضع اللمسات النهائية للمرحلة الأولى من المشروع، التي تُنفذ بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه وتمتد بطول 4.5 كيلومتر، وتشمل الأعمال الجارية حاليًا تنفيذ التكسيات الحجرية وتركيب حواجز "نيوجيرسي" لضمان السلامة المرورية.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يُعد إضافة نوعية لشبكة الطرق بالمركز ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري، حيث يسهم في تحسين السيولة المرورية، وتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية، فضلًا عن خدمة القرى والتجمعات السكنية المحيطة ودعم الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

وأكد اللواء أبو النصر حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات الطرق لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين من هذه المشروعات الحيوية التي تُعد شريانًا للتنمية وجاذبًا للاستثمارات.

وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة، إلى جانب المتابعة الميدانية الدورية لتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم مشروعات البنية الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.