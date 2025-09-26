بالصور - محافظ أسيوط يتفقد وحدة الرصف بقرية إسكندرية التحرير

"العربية اطبقت".. انقلاب سيارة نقل من أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة سير العمل بوحدة الرصف بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط.

جاء ذلك في إطار حرص المحافظ على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية، وسعيه لتعزيز قدرات الأجهزة التنفيذية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع الطرق.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، إلى جانب المهندس أسامة أحمد مدير وحدة الرصف.

وتفقد المحافظ خلال جولته مختلف أقسام المشروع، والتي شملت خلاطة الأسفلت، ومخازن المعدات وقطع الغيار، والحملة الميكانيكية، ومخزن الإطارات، بالإضافة إلى معاينة المعدات الثقيلة بالموقع، من بينها معدات "الفنشر"، والهراسات بمختلف أحجامها، والقلابات، والجليدر، والكسارة، والكشاطة، وغيرها من الآليات الحيوية لأعمال الرصف.

وأكد اللواء أبوالنصر على ضرورة رفع جاهزية المعدات وإجراء الصيانة الدورية المنتظمة، مع الإسراع في إصلاح السيارات المعطلة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتقليل نسب الفاقد، مشددًا على أهمية دور وحدة الرصف في تنفيذ مشروعات الطرق الداخلية وتطوير البنية الأساسية بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بإعادة تدوير البراميل الفارغة ورفع كفاءتها وإعادة طلائها لاستخدامها كحاويات لتجميع المخلفات داخل المدارس والمؤسسات الخدمية، في خطوة تهدف إلى تعظيم الموارد الذاتية والحفاظ على المال العام، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وأهداف "مصر 2030".