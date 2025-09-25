المنيا تحصد 35 جائزة في مهرجان "اكتشاف المواهب" (صور)

صحة الدقهلية الأولى على الجمهورية في الكشف المبكر عن الأورام (صور)

المنيا - جمال محمد:

حققت محافظة المنيا إنجازًا متميزًا بتصدرها محافظات الجمهورية في مهرجان "اكتشاف المواهب"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، وذلك بعد حصدها 35 جائزة بإجمالي 212 فائزًا في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

وشهد الحفل الختامي للمهرجان، الذي أقيم على مسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة، حضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، إنابةً عن المحافظ اللواء عماد كدواني، إلى جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من المحافظين.

وأكد نائب المحافظ أن ما حققه طلائع المنيا يعكس حرص الدولة على رعاية الموهوبين، مشيدًا بدعم القيادة السياسية لبرامج اكتشاف ورعاية النشء والشباب وتوفير منصات وطنية لتعزيز قدراتهم الإبداعية.

من جانبه، أوضح مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المسابقة استهدفت الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا في 20 مجالًا فنيًا، مشيرًا إلى أن المحافظة شاركت بـ 1600 من الطلائع، وتأهل منهم المئات للمراحل النهائية.

يُذكر أن المهرجان شهد مشاركة أكثر من 43 ألف متسابق من مختلف أنحاء الجمهورية، مما يبرز حجم الإنجاز الذي حققته محافظة المنيا.