إعلان

"للصيانة الدورية".. قطع الكهرباء عن 7 مناطق في نويبع غدًا الجمعة

كتب : رضا السيد

09:58 م 25/09/2025

قطع الكهرباء - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة نويبع، عن قطع التيار الكهربائي عن 7 مناطق بالمدينة، وذلك غدًا الجمعة، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

وأشار البيان إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل هي: "مساكن الميناء، السوق التجاري، البنك الأهلي، بنك القاهرة، منطقة خدمات ميناء الصيادين، المسطحات المائية، ومحطة صرف الميناء".

وأوضحت الوحدة المحلية أن أعمال الصيانة ستشمل عددًا من الأكشاك والموزعات الكهربائية في منطقة الميناء والصرف الصحي.

وناشدت المواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا بعد استقرار التيار بشكل كامل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع الكهرباء نويبع الصيانة الدورية للكهرباء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا