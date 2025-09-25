"للصيانة الدورية".. قطع الكهرباء عن 7 مناطق في نويبع غدًا الجمعة

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة نويبع، عن قطع التيار الكهربائي عن 7 مناطق بالمدينة، وذلك غدًا الجمعة، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

وأشار البيان إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل هي: "مساكن الميناء، السوق التجاري، البنك الأهلي، بنك القاهرة، منطقة خدمات ميناء الصيادين، المسطحات المائية، ومحطة صرف الميناء".

وأوضحت الوحدة المحلية أن أعمال الصيانة ستشمل عددًا من الأكشاك والموزعات الكهربائية في منطقة الميناء والصرف الصحي.

وناشدت المواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا بعد استقرار التيار بشكل كامل.