قفزة علمية.. 83 عالمًا من جامعة المنصورة بقائمة "ستانفورد" العالمية

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، عن إنجاز أكاديمي جديد تمثل في إدراج 83 عالمًا من كليات الجامعة المختلفة ضمن قائمة "ستانفورد" الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا لعام 2025، محققة بذلك قفزة ملحوظة عن العام الماضي الذي سجل 62 عالمًا.

يستند هذا التصنيف المرموق إلى تقرير صادر عن قاعدة بيانات Elsevier المعتمدة على مؤشر Scopus العالمي، ويقيم تأثير العلماء بالاستناد إلى الاستشهادات المرجعية والأبحاث العلمية.

أوضحت الجامعة أن القائمة ضمّت 40 عالمًا عن مجمل إنتاجهم العلمي، و64 عالمًا آخرين عن أبحاثهم المنشورة في عام 2024، ليصل العدد الفعلي للمكرمين إلى 83 باحثًا.

وقد وصف الدكتور شريف خاطر هذا الإنجاز بأنه "دليل على ريادة الجامعة ومكانتها البحثية المتميزة على المستويين المحلي والدولي"، مؤكدًا أنه يعكس الجهود المستمرة لدعم البحث العلمي وتعزيز بيئة الابتكار والإبداع.

وأضاف أن هذه النتائج تعد مبعث فخر واعتزاز، وحافزًا قويًا لمواصلة الارتقاء بالتصنيفات العالمية.

وأرجع رئيس الجامعة هذا التقدم إلى الدعم المؤسسي القوي الذي تقدمه الجامعة لعلمائها من خلال تطوير المعامل، وتكوين فرق بحثية، وتمويل الأبحاث، وتعزيز الشراكات الدولية، مما يسهم في زيادة جودة الإنتاج العلمي وترسيخ ثقة الأوساط العلمية الدولية في باحثيها.

وقدم التهنئة للعلماء المدرجين بالقائمة، مشيدًا بإسهاماتهم في خدمة قضايا التنمية وتعزيز سمعة الجامعة عالميًا.

ومن جانبه، صرح الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراس الدراسات العليا والبحوث، بأن هذا النمو في عدد العلماء المدرجين يؤكد ما توفره الجامعة من "دعم غير محدود" عبر تطوير البنية التحتية البحثية ونشر الأبحاث في كبرى الدوريات العلمية.

وأشار غلوش إلى أن تقرير "ستانفورد" السنوي يعد مؤشراً دقيقاً للتعرف على العلماء الأكثر تأثيراً، حيث يعتمد على معايير متعددة تشمل حجم النشر الدولي، وعدد الاستشهادات المرجعية، ومعامل H-index، والتأليف المشترك، ومؤشر الاقتباس المركب.

جدير بالذكر أن قائمة ستانفورد 2025 شملت أكثر من 236 ألف عالم من 149 دولة، وتم إعدادها بالتعاون بين جامعة ستانفورد وقاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمي Elsevier.