"قالوا جايين يتصالحوا وولعوا فيه".. شقيقة ضحية الحرق بالمنوفية تروي تفاصيل صادمة

كتب : مصراوي

04:16 م 25/09/2025

شقيقة ضحية الحرق

المنوفية – أحمد الباهي:

تحولت مشاجرة بسيطة في شارع بقرية مليج، مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إلى جريمة مروعة عندما أقدم سائق ميكروباص برفقة شخص آخر على إشعال النار في زميلهم سائق توك توك.

وقالت شقيقة المجني عليه لموقع مصراوي إن الواقعة بدأت بمشاجرة في الشارع، تدخل خلالها الأهالي للصلح، وانتهت القصة على ما يبدو. لكنها تابعت: "فوجئنا لاحقًا بقدوم طرف المشكلة برفقة شخص آخر إلى منزلنا، قالوا عايزين مهند نتصافى معاه، وبمجرد خروجه لقينا أزازيز بنزين بتتحدف عليه، حرقوه وهدومه ولعت كلها وأخويا في المستشفى بين الحياة والموت".

وأوضحت أن خطيبته أصيبت أيضًا أثناء محاولتها التدخل لإنقاذه، مشيرة إلى أن الحادث أثار الرعب بين الأهالي الذين حاولوا إخماد النار وإنقاذ الضحية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في الجريمة، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبدأت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث ومحاسبة المتهمين.

شقيقة ضحية الحرق المنوفية مشاجرة بسيطة

