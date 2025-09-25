الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة،بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، إدراج 83 عالماً من كلياتها المختلفة ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيراً بالاستشهادات المرجعية والأبحاث العلمية لعام 2025، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن قاعدة بيانات Elsevier المعتمدة على مؤشر Scopus العالمي.

وضمّت القائمة 40 عالماً من جامعة المنصورة عن مجمل الإنتاج العلمي، و64 عالماً عن أبحاث عام 2024، وبذلك يصبح العدد الفعلي للمنضمين للقائمة 83 عالماً.

ويعود هذا الإنجاز بعد أن كان عدد العلماء المدرجين من جامعة المنصورة في قائمة ستانفورد لعام 2024 62 عالماً، مما يعكس التقدم المستمر في الأداء البحثي للجامعة.

وأوضح الدكتور شريف خاطر أن إدراج هذا العدد الكبير من علماء وباحثي الجامعة في القائمة المرموقة يمثل دليلاً على ريادة الجامعة ومكانتها البحثية المتميزة على المستويين المحلي والدولي، ويعكس الجهود المستمرة لدعم البحث العلمي وتعزيز بيئة الابتكار والإبداع، موضحاً أن هذا الإنجاز يعد مبعث فخر واعتزاز لجامعة المنصورة، وحافزاً قوياً لمواصلة الارتقاء بالتصنيفات العالمية.

كما أكد أن هذه النتائج تعكس الدعم المؤسسي القوي الذي تقدمه الجامعة لعلمائها وباحثيها من خلال تطوير المعامل، تكوين فرق بحثية، تمويل الأبحاث، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في زيادة الإنتاج العلمي وجودته، ويعزز مكانة الجامعة على المستويات المصرية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن ترسيخ ثقة الأوساط العلمية والبحثية الدولية في علمائها.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لعلماء وباحثي جامعة المنصورة المدرجين بالقائمة، مشيداً وإسهاماتهم المتميزة في نشر المعرفة وتطوير العلوم بما يخدم قضايا التنمية ويعزز من سمعة الجامعة عالمياً.

ومن جانبه، صرح الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن إدراج 83 عالماً هذا العام يؤكد ما توفره الجامعة من دعم غير محدود للعلماء، من خلال تطوير البنية التحتية البحثية، وزيادة الشراكات الدولية، ونشر الأبحاث في كبرى الدوريات العلمية العالمية.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن تقرير «ستانفورد» السنوي يُعد مؤشراً كمّياً دقيقاً للتعرف على عدد العلماء الأكثر تأثيراً عالمياً، حيث يعتمد على معايير متعددة تشمل حجم النشر الدولي، عدد الاستشهادات المرجعية، معامل H-index، التأليف المشترك، فضلاً عن مؤشر الاقتباس المركب.

جدير بالذكر أن قائمة ستانفورد 2025 شملت أكثر من 236 ألف عالم من مختلف أنحاء العالم يمثلون 149 دولة، واعتمد إعدادها على قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمي Elsevier بالتعاون مع البروفيسور جون إيوانيدس من جامعة ستانفورد. ويُبرز إدراج هؤلاء العلماء عمق خبراتهم وحجم تأثير إسهاماتهم في مجالاتهم البحثية المختلفة، حيث يتم استخراج مؤشرات متنوعة، منها: حجم النشر العلمي الدولي، عدد الاستشهادات، مؤشر H-index، التأليف المشترك، ومؤشر الاقتباس المركب.