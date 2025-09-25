إعلان

مصرع مواطن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بأسيوط

كتب : مصراوي

11:25 ص 25/09/2025

قطار

أسيوط ـ محمود عجمي:


لقى شخص مصرعه، اليوم الخميس، إثر تعرضه لحادث دهس من قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع المواطن "أحمد. ح. م"، 43 عامًا، بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره القضبان في نطاق مدينة أسيوط.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.


